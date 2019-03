Ctgb vormt consortium voor beoordeling glyfosaat

De Nederlandse beoordelaar van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) gaat samen met Franse, Zweedse en Hongaarse collega-instituten een nieuwe beoordeling uitvoeren van de werkzame stof glyfosaat.

Dat meldt minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De 4 instituten gaan samen de Assessment Group on Glyphosate vormen. Zij voeren de herbeoordeling gezamenlijk uit voor het Europese voedselveiligheidsagentschap Efsa.

Onderzoek op rattenhuid

Schouten meldt in de brief ook dat het niet ongebruikelijk is dat studies, die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, niet worden meegenomen bij de beoordeling. Zij zegt dat naar aanleiding van berichten over een TNO-studie over de mate waarin glyfosaat doordringt in de huid. Dat onderzoek werd verricht op rattenhuid, maar is nooit gebruikt bij de beoordeling van glyfosaat. Later is een proef gedaan met menselijke huid, die wel bij de beoordeling is gebruikt. De mensenhuid bleek veel minder glyfosaat door te laten dan rattenhuid.

Onafhankelijkheid

Schouten zegt dat de Efsa zeer strikt toeziet op de wetenschappelijke onderbouwing van goedkeuringsaanvragen. “De onafhankelijkheid van de laboratoria, die onderzoeken uitvoeren (...) is niet in het geding”, aldus Schouten. De studies die Efsa heeft gebruik om te beoordelen of glyfosaat in de huid wordt opgenomen, bieden voldoende informatie voor een goede beoordeling van de risico‘s, zegt Schouten op basis van informatie van Efsa.

Chloorthalonil

Nederland wil instemmen met het intrekken van de toelating van schimmelbestrijder chloorthalonil, zegt de minister. Chloorthalonil is een fungicide dat wordt gebruikt op onder andere aardappelen en tomaten.