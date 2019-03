Coalitie ziet kansen bij verhogen klimaatambitie

Coalitiepartijen zien de verhoging van de klimaatopgave voor landbouw als kans om met extra overheidsgeld klimaatmaatregelen te nemen en dit te combineren met de kringloopvisie van Schouten.

Oppositiepartijen vinden dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze willen ingrijpen in de omvang van de veestapel om aan de klimaatdoelen te voldoen.

‘Doorbraak voor kringlooplandbouw’

Regeringspartij ChristenUnie noemt de uitbreiding van de reductieopgave voor landbouw een ‘doorbraak voor kringlooplandbouw’. “Het kabinet omarmt ook de ambitie van de landbouwsector om minder CO 2 uit te stoten. Dat is werkelijk een doorbraak voor de kringlooplandbouw. We stellen geld beschikbaar om boeren te helpen om hun bedrijf toekomstgericht, duurzaam en rendabel in te richten”, vindt de partij.

CDA-er Geurts: “Voor het CDA is het belangrijk dat er voldoende financiële middelen vanuit het kabinet beschikbaar gesteld worden om de klimaatinzet van de land- en tuinbouw te halen. De uitwerking hiervan moet samen met boeren en tuinders vormgegeven worden”, vindt hij.

Lees verder onder de foto

CDA'er Jaco Geurts (uiterst rechts) en SGP'er Roelof Bisschop (tweede van rechts) in de Tweede Kamer. "We moeten voorkomen dat als de sector een vinger geeft, het kabinet de hele hand grijpt. Er ligt al meer dan genoeg op het bordje van boeren”, zegt Roelof Bisschop.

Goed verdienmodel voor boeren

SGP vindt het niet goed dat de rekening voor het verlagen van de energiebelasting bij bedrijven, waaronder ook de land- en tuinbouw, wordt neergelegd. “Er zijn op het boerenerf best maatregelen mogelijk. Het is wel cruciaal dat investeringen terugverdiend kunnen worden en er een goed verdienmodel komt. En dan niet door een herverdeling van het melkgeld. We moeten voorkomen dat als de sector een vinger geeft, het kabinet de hele hand grijpt. Er ligt al meer dan genoeg op het bordje van boeren”, vindt Roelof Bisschop.

GroenLinks; geen bio-industrie meer in 2030

Linkse partijen vinden dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. GroenLinks wil de landbouw niet ontzien bij de klimaatmaatregelen. Fractievoorzitter Jesse Klaver zet nog aanzienlijk steviger in dan het kabinet. “Het is onze ambitie dat in 2030 de bio-industrie niet meer bestaat”, zegt Klaver. Dat kan via normering, maar ook via het uitbreiden van de warme sanering, vindt hij. GroenLinks vindt dat de stalsystemen voor dieren die voor vleesproductie worden gehouden minimaal aan het driesterren keurmerk van de dierenbescherming voldoen.

Lees verder onder de tweet

Verkleinen veestapel

SP-Kamerlid Frank Futselaar zegt zich goed te kunnen voorstellen dat de landbouw een grotere rol moet krijgen. “Ik denk dan wel dat 2 zaken onvermijdelijk zijn: stevig ingrijpen in het waterpeil bij veenweidegebieden, ook als dat negatieve gevolgen heeft voor de landbouw, en inzetten op verkleinen van de veestapel. Beide lijken tot nu toe nog niet op veel enthousiasme bij de coalitiepartijen te kunnen rekenen.”

De Partij voor de Dieren vindt de maatregelen van het kabinet onvoldoende. “In de intensieve veehouderij liggen grote kansen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen via verkleining van de veestapel. Veel van de nu doorberekende plannen voor de landbouw zijn volgens het PBL te onduidelijk om door te kunnen rekenen. De kans is groot dat nog niet eens de helft van de klimaatdoelen voor de landbouw voor 2030 wordt gerealiseerd”, aldus Marianne Thieme.