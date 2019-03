Caring Vets: rechter aan zet bij slachthuiscontroles

Caring Vets, een groep dierenartsen die kritisch is over de gangbare veehouderij, vindt dat de rechter moet oordelen over klachten van slachterijen over de (te strenge) controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De dierenartsen vinden bovendien dat het onderzoek naar de manier waarop de NVWA opereert bij slachthuizen in het noorden van het land moet worden uitgebreid naar alle slachthuizen, met het doel dat de regels consequent en eenduidig worden toegepast ‘ter bevordering van dierwelzijn en volksgezondheid’. Extern onderzoek LNV naar NVWA en slachthuizen Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een extern onderzoek ingesteld naar de manier waarop de NVWA omgaat met de noordelijke slachterijen en de wijze van opereren van de betrokken slachthuizen. Het externe onderzoek moet voor de zomer afgerond zijn. Volgens Caring Vets kan het ministerie steun betuigen aan ‘de dierenartsen en inspecteurs van de NVWA die zich dagelijks onder moeilijke omstandigheden inzetten voor het dierenwelzijn en onze voedselveiligheid’.