Bruins verruimt steunmaatregel Q-koortspatiënten

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg breidt de regeling voor tegemoetkoming van Q-koortspatiënten beperkt uit.

Minister Bruins wil de Q-koortsregeling niet alleen openstellen voor patiënten bij wie voor 1 oktober 2018 chronische Q-koorts is vastgesteld, maar ook voor patiënten waarbij de ziekte alsnog wordt gediagnosticeerd. Voorwaarde is dat de infectie heeft plaatsgehad tijdens de Q-koortsepidemie tussen 2007 en 2011.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VVD) tijdens een debat over financiele compensatie voor Q-koortspatienten. - Foto: ANP

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt deze verruiming te beperkt en wil een ruimere regeling voor Q-koortspatiënten. Bijna de voltallige oppositie wil de regeling fors ruimer, maar ook regeringspartijen ChristenUnie, CDA en D66 dienden een motie in om uit te zoeken of de regeling kan worden uitgebreid voor patiënten met chronische Q-koorts en QVS en voor 2007 of na 2011 zijn besmet. Bruins wil het onderzoek wel doen, maar wil de regeling niet uitbreiden voor patiënten die buiten de periode van de epidemie besmet zijn geraakt.

SP wil vergoeding voor patiënten verdubbelen

SP-Kamerlid Henk van Gerven wil het bedrag per patiënt verdubbelen, hij vindt € 15.000 te weinig. Bruins erkent dat het een arbitrair bedrag is. Maar het leed is niet in geld te vangen, zegt hij. Bruins benadrukt dat het niet gaat om een compensatie of schadevergoeding, maar om een gebaar naar de patiënten als erkenning van het leed dat ze lijden door Q-koorts.

De minister zegde wel extra geld toe voor het onderzoek naar Q-koorts bij kinderen.

PvdD noemt geitenhouderij tikkende tijdbom

Femke Merel van Kooten-Arissen van de Partij voor de Dieren noemde de geitenhouderij tijdens het debat een tikkende tijdbom, omdat op 27 bedrijven vorig jaar niet op tijd is gevaccineerd of geregistreerd dat er gevaccineerd is tegen Q-koorts en omdat op bedrijven met minder dan 50 geiten niet gevaccineerd hoeft te worden. Van Kooten wijst ook op de snelle groei van de geitensector afgelopen 5 jaar. “Geitenmelk is big business”, zegt ze. PvdD pleit voor het stoppen met het houden van duizenden dieren tegelijk en krimp van de geitenhouderij. Verwoestende dierziekten zullen niet vanzelf verdwijnen, maar juist vaker en nietsontziend toeslaan als we niets doen aan de intensieve veehouderij”, vindt de politica.

Ook GroenLinks en SP vinden dat er steviger moet worden ingegrepen in de veehouderij om het risico van zoönosen te verminderen.

De Kamer stemt dinsdag over de moties.