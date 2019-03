Brabant wil mestruimte beschermen door ingreep in Oss

Mag de mestverwerker van Mace zich wel of niet vestigingen bij het industrieterrein Elzenburg in Oss?

De gemeente wil het absoluut niet, de provincie wil het wel, omdat het past in het provinciale beleid dat inzet op grootschalige mestverwerking op een aantal centrale plaatsen in Noord-Brabant. Donderdag boog voorzieningenrechter Helder van de Raad van State (RvS) zich over het conflict.

Nieuw bestemmingsplan

Om de komst van Mace tegen te gaan heeft Oss een nieuw bestemmingsplan opgesteld waardoor grootschalige mestverwerking niet is toegestaan. Daarop heeft vervolgens Noord-Brabant met een zogenoemde ‘reactieve aanwijzing’ dat nieuwe bestemmingsplan van Oss buiten werking gesteld. Hierdoor geldt opnieuw het oude bestemmingsplan dat vestiging van grootschalige mestverwerking in principe wel toestaat.

Grootschalige mestverwerkers

De gemeente Oss snapt niets van de ingreep van de provincie, aldus advocaat Tycho Lam. “Waarom moet Oss mestverwerking wel toestaan en mogen bijvoorbeeld gemeentes als Cuyck en Cranendonck wel in hun bestemmingsplan dergelijke bedrijven uitsluiten?”

Oss blijft van mening dat het bedrijventerrein niet geschikt is voor een grootschalige mestverwerkers zoals Mace heeft gepland. Daarnaast wil Oss zelf de afweging kunnen maken welke bedrijven het toelaat. De gemeente voelt zich door de ingreep van de provincie buiten spel gezet.

Industrieterrein

Volgens een woordvoerder van de provincie was het buiten werking stellen van het nieuwe bestemmingsplan noodzakelijk. De provincie moet in het kader van ‘zorgvuldig ruimte gebruik’ die plekken beschermen die geschikt zijn voor bepaalde activiteiten, zoals grootschalige mestverwerking. “Voor ons is de hoofdregel dat mestverwerking niet in het buitengebied moet, maar een industriële activiteit is. Oss heeft hier een industrieterrein dat heel geschikt is voor zware industrie en nu worden mestverwerkers uitgesloten, daarom is deze beslissing genomen.”

Uitspraak

Op de vraag van RvS-rechter Helder wat het spoedeisend karakter van deze procedure is, antwoordde Lam dat de gemeente door de ingreep van de provincie niet meer zelfstandig kan beslissen. “De kans bestaat dat andere mestverwerkingsinitiatieven naast Mace nu ook aankloppen om zich te vestigen in Oss, zonder dat we als gemeente daar iets tegen in kunnen brengen.” Binnen 2 weken zal de RvS uitspraak doen.