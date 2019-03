Brabant verlengt regeling voor leegstaande stallen

Provincie Brabant verlengt de impulsregeling Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VABImpuls) tot eind dit jaar. De regeling zou eigenlijk op 1 april aflopen.

De regeling moet stoppende boeren de mogelijkheid bieden om advies in te winnen over een nieuwe bestemming voor de leegstaande stallen en schuren. 275 eigenaren van leegstaande gebouwen hebben sinds de start in 2017 gebruikgemaakt van de regeling.

De huidige, demissionaire Gedeputeerde Staten willen met het voortzetten van de regeling de mogelijkheid bieden om lopende trajecten goed af te ronden. Hiervoor is een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. Het nieuwe bestuur van Brabant heeft nu voldoende tijd om zich te beraden op een eventueel vervolg van deze regeling, is de overtuiging van Gedeputeerde Staten.