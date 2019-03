Borne twijfelt over gang naar RvS over mestvergister

De partijen in de gemeenteraad van de gemeente Borne weten niet wat ze aan moeten met het besluit van de provincie Overijssel om Twence alsnog een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een mestvergister op de locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen.

Partijen vragen zich af hoe zinvol het is om een gang naar de Raad van State (RvS) te maken om een poging te wagen de komst van de mestvergister tegen te houden. Dat bleek tijdens een informatieavond in de gemeente over de mogelijke vestiging van de mestvergister.

Buitenspel gezet

De gemeenteraad voelt zich door de Provinciale Staten van Overijssel buitenspel gezet en is dat in feite ook. Overijssel vindt het maatschappelijk belang van de komst van de mestverwaardingsinstallatie zo groot dat werd RvS de omgevingsvergunning voor de mestvergister vernietigd had. Alleen al vanwege dat buitenspel zetten van de gemeente zou een groot deel van de fracties uit de gemeenteraad opnieuw naar de RvS willen stappen om de komst van een mestvergister tegen te gaan. Wat ook een grote rol speelt, zijn eerdere (verkiezings)beloftes van politieke partijen aan de inwoners van Zenderen om vooral te blijven door vechten tegen de mestvergister van Twence.

Terzijde geschoven

Tijdens de discussie op de informatieavond over de komst van de mestvergister van Twence liet verantwoordelijk wethouder Michel Kotteman weten wel te voelen voor een gang naar de rechter. Volgens Kotteman zijn de inbreng van Borne door het provinciale besluit volledig terzijde geschoven.

Slechts 1 varkenshouder in de gemeente

CDA-fractievoorzitter Bert Oude Lansink is er nog niet uit wat de volgende stap moet zijn. “In ieder geval is het niet de goede locatie, we hebben maar 1 varkenshouder in de gemeente, alle mest zou aangevoerd moeten worden. Vanuit de gemeente Hof van Twente komt, als de mestvergister in productie is, zeker 240.000 ton onze kant op. Dat gaat om een miljoen transportkilometers.”

Wanneer de gemeenteraad gaat vergaderen over dit onderwerp, is nog niet bekend.