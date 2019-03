Boerin Bertie wordt Statenlid in Zeeland

Bertie Steur, die bekend werd door haar deelname aan Boer Zoekt Vrouw en Expeditie Robinson, wordt lid van Provinciale Staten van Zeeland.

Ze is met voorkeursstemmen verkozen voor de Partij voor Zeeland. De provincie heeft maandag de definitieve uitslag bekendgemaakt. Steur, die uit Renesse komt, stond als lijstduwer op de kandidatenlijst van de partij.

Waterschap Scheldestromen

Steur zat tussen 2002 en 2006 in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Ze zit de komende jaren ook in het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen.

Profwielrenner Brian van Goethem van de ploeg Lotto-Soudal was als lijstduwer kandidaat voor het CDA in Zeeland. De renner uit Zeeuws-Vlaanderen kreeg te weinig stemmen om te worden verkozen. Ook oud-Kamerlid Ad Koppejan van het CDA, afkomstig uit Zoutelande, werd niet verkozen.

Meer boeren met voorkeursstemmen

Voor het CDA komen in ieder geval 3 boeren met voorkeursstemmen in de provinciale staten. In Overijssel is dat melkvee- en varkenshouder Karin van der Toorn uit Wijhe. In Gelderland veroverde jongveeopfokker Arjan Tolkamp uit Aalten een Statenzetel via voorkeursstemmen en in Drenthe komt melkveehouder Eline Vedder uit Ruinerwold via voorkeurstemmen in de staten.