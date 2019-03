BLHB overweegt cassatie in zaak fosfaatrechten

De bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak over fosfaatrechten.

De bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) kan zich niet vinden in de uitspraak van de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 26 maart jl.

Verpachter recht op deel fosfaatrechten

Volgens BLHB-adviseur Dries van Rozen zijn er voldoende redenen om in beroep te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak. In die uitspraak komt de pachtkamer tot het oordeel dat weliswaar de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn, maar daarnaast onder voorwaarden ook verpachters recht hebben op – een deel – van de fosfaatrechten.

Volgens Rozen heeft de pachtkamer in de uitspraak voor die conclusie veel te weinig argumenten aangedragen en ontbreekt de noodzakelijke onderbouwing. “Het goede gevoel is er niet”, aldus Rozen over de uitspraak van de pachtkamer.

‘Verpachter is geen veehouder’

Rozen vindt het opmerkelijk dat de pachtkamer stelt dat fosfaatrechten onder bepaalde voorwaarden moeten worden overgedragen aan de verpachter. “De verpachter kan echter geen fosfaatrechten op naam krijgen, hij is geen veehouder.”

Dries van Rozen:

14,8 hectare valt buiten de boot? Dit rammelt.

Op een aantal punten mist Rozen argumenten van de pachtkamer. “De ondergrens (voor overdracht fosfaatrechten aan de verpachter, red.) wordt bij 15 hectare gezet, maar de onderbouwing ontbreekt. 14,8 hectare valt buiten de boot? Dit rammelt.”

Waardevermindering

Volgens Rozen is de belangrijkste drijfveer van de pachtkamer om fosfaatrechten over te dragen aan de verpachter het feit dat anders de grond en de gebouwen minder waard zouden worden. ”Tijdens de zitting op 24 oktober stond dit ook centraal. De verpachter (ASR, red.) kon toen niet onderbouwen dat grond zonder fosfaatquotum minder waard zou worden. Dit werd ook eenvoudig weerlegd. Tijdens de periode van het melkquotum was er ook geen verschil in de waarde met en zonder melkquotum. Vreemd dat het arrest nu wel van een waardevermindering uitgaat.”

Marktwaarde van 50%

Ook de keuze van de pachtkamer om van een marktwaarde van 50% uit te gaan irriteert Rozen. “Het arrest geeft op geen enkele wijze inzicht waarom voor de 50% wordt gekozen. Geen redenatie en geen (steekhoudend) argument voor deze verdeling. Dit is uiterst merkwaardig en misschien wel het meest curieuze van het gehele arrest.”

Dries van Rozen kan zich dan ook niet neerleggen bij deze uitspraak. “Het doel van deze proefprocedure was dat er duidelijkheid zou komen. Dit is er op zich wel gekomen, maar dit arrest mist de nodige onderbouwing en argumenten. De noodzaak is er om in cassatie te gaan.”