Alarm over veterinair keurpunt bij harde brexit

Het CDA luidt de alarmklok over de situatie die ontstaat bij de in- en uitvoer van agrarische producten bij een harde brexit.

Kamerleden Jaco Geurts en Pieter Omtzigt willen dat minister-president Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten uitleg geven over de afhandeling van de in- en uitvoer aan de Britse grens.

De CDA‘ers constateren dat van de 80 dierenartsen die er bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodig zijn bij de export van vee er nog geen een operationeel is. “Wat is er in de afgelopen 15 maanden, sinds de aankondiging dat er geworven zou worden, gedaan om dit te voorkomen?”, vragen Omtzigt en Geurts.

Lees verder onder de tweet.

Duitsland

Eerder hebben rapporteurs de suggestie gedaan om met Duitsland in overleg te gaan over de keuring van Nederlands vee dat in Duitsland wordt geslacht. Volgens de rapporteurs zouden Duitse autoriteiten tijdelijk de controle op Nederlandse slachtdieren in Duitsland kunnen uitvoeren, waardoor tijdelijk capaciteit bij de NVWA zou vrijkomen voor de keuring van de in- en export.

Jaco Geurts zegt dat een logistieke chaos dreigt op het wegennet rond Rotterdam als er geen goede maatregelen worden genomen. Er ligt een plan om een corridor aan te leggen waarlangs ingevoerd vee vanaf de noordoever van de Maas in Rotterdam, via de Beneluxtunnel naar de zuidzijde zou moeten worden gebracht om daar te worden gekeurd.

Tijdelijk douanegebied

Volgens CDA‘ers Geurts en Omtzigt ligt een oplossing voor de hand door het terrein van Stena Line in Hoek van Holland als tijdelijk douanegebied aan te wijzen.

Geurts zegt dat Frankrijk al een volledig uitgerust keurpunt klaar heeft bij de Kanaaltunnel. Daarmee hebben de Fransen tot nu toe als enige een keurpunt gereed, waarlangs de in- en uitvoer van levende have kan plaatshebben.