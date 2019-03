AgriVer: 3 keer meer schades in 2018 door weer

De onderlinge verzekeringsmaatschappij AgriVer kreeg 360 schademeldingen voor groeiseizoen 2018 voor de brede weersverzekering.

Dat is 3 keer zo veel als in 2017. Toen waren er 118 meldingen. In 2016 kreeg AgriVer 27 schades gemeld voor de brede weersverzekering.

Schade van miljoenen euro‘s

De totale schade voor 2018 loopt in de miljoenen euro’s, zegt directeur Marien Boersma. “De schadelast voor de brede weersverzekering is voor AgriVer hoger dan de inkomsten uit de premies.”

Telers kunnen zich vanaf vrijdag weer aanmelden voor de brede weersverzekering. Boersma verwacht een toename.

“AgriVer werkt vanaf 2019 met gedifferentieerde premies in de brede weersverzekering. In bepaalde regio’s is de kans op bijvoorbeeld droogteschade kleiner dan in andere gebieden. Telers kunnen dan kiezen voor een hoger eigen risico voor risico’s die voor hen minder relevant zijn. Dan wordt de premie lager. In 2018 zag je dat droogte in het Waddengebied minder een rol speelde dan in Zeeuws-Vlaanderen. Onze indruk is dat dit gedifferentieerde aanbod de telers aanspreekt.”