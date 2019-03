ABZ Diervoeding boekt recordomzet over 2018

ABZ Diervoeding heeft vorig jaar een recordomzet van ruim € 210 miljoen geboekt.

Het financieel resultaat bedroeg na belastingen ruim € 1,5 miljoen. ABZ wist het volume aan mengvoeders over 2018 nagenoeg gelijk te houden aan 2017. Het tonnage kwam vorig jaar uit op zo’n 619.000 ton. Het aantal leden van de coöperatie steeg met 113 naar in totaal 1.748.

Afzet diervoeders

De afzet van pluimveevoeders daalde vorig jaar met bijna 8% terwijl de varkensvoederafzet met 3,5% juist toenam. ABZ leverde 2% meer voeders voor herkauwers en de afzet in biologische voeders lag ruim een vijfde hoger dan in 2017. De productie voor derden steeg met bijna 2.500 ton. De afzet van grondstoffen daalde met 9%. De totale gerealiseerde afzet diervoeders inclusief grondstoffen en productie voor derden bedroeg ruim 717.000 ton.

Opkomst van VLOG en EU28

ABZ Diervoeding heeft zich de afgelopen jaren het bedrijf aangepast voor de productie van maatwerkvoeders. Hierdoor kon de opkomst van concepten als VLOG en EU28 voeders in 2018 voor melkvee en geiten vlot in eigen beheer ingevuld worden. Daarnaast werd een nieuw procedé voor het verhogen van de hygiënestatus van ouderdierenvoeders op basis van hoogwaardige voedingszuren in gebruik genomen. Midden 2018 werd de productie van GIJS voor de varkenshouderij overgenomen waarbij een samenwerking met het team van GIJS varkens werd gestart.

Veranderende vraag

ABZ meldt dat er een uitgebreid plan ligt om voor de komende jaren de fabrieken aan te passen aan de veranderende vraag uit de markt. In Stroobos wordt een vierde, flexibele perslijn geïnstalleerd, daarnaast worden 12 grote gereed productcellen voor standaardvoeders gesplitst in 24 gereed productcellen voor maatwerkvoeders. In Eindhoven wordt uitgebreid, er komen 42 silo’s voor kleinere componenten en 8 silo’s voor grondstoffen.