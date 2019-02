Zaaien in zeer warm februari geeft risico’s

Februari was zeer zacht en telde uitzonderlijk veel zonuren. De grond droogt bovenin mooi op, maar nu al gaan zaaien levert risico’s op.

Op 26 februari werd het in De Bilt 18,9 graden. Nog nooit eerder is zo’n warme dag in februari gemeten sinds in 1906 de metingen begonnen, meldt het KNMI. Normaal ligt het gemiddelde van de dag- en nachttemperatuur eind februari rond 4 graden. Nu is dat bijna 10 graden. En er is een groot verschil tussen dag- en nachttemperaturen. Begin deze maand was het ’s nachts zo’n 5 graden kouder dan overdag. Op 26 februari was het verschil bijna 20 graden.

Boeren bemesten volop, zaaien geeft risico‘s

Door het mooie weer zijn veehouders en akkerbouwers volop bezig met bemesten. Ook de grondbewerking is begonnen. Akkerbouwers hebben de eerste uien en peen gezaaid. Maar daar kleeft wel een risico aan. Als het in maart slecht weer wordt, ontstaat meer kans op tweewassigheid in het gewas en minder planten per hectare.

Delphy: wachten met zaaien bieten

Adviesbureau Delphy raadt telers aan om nog geen bieten te zaaien. Vooral rassen met resistentie tegen rhizoctonia of het witte bietencysteaaltje zijn gevoeliger voor schieten. Als meer dan 40 dagen de maximumtemperatuur onder de 12 graden ligt, kan een schieterprobleem ontstaan later in het seizoen. De kans op een dergelijk aantal koude dagen is bij zaaien in februari nog groot.