Wens voor meer dierlijke mest bij herbezinning mestbeleid

Het ministerie van landbouw trekt het land in om ideeën op te doen over de herziening van het mestbeleid. Bij de eerste bijeenkomst in Kamerik met als thema kringlooplandbouw, blijkt dat er een grote wens is om meer dierlijke mest te mogen gebruiken.

Alle opties staan bij de herbezinning van het mestbeleid open: van doorgaan met het huidige beleid, tot eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Dit voorjaar inventariseert het ministerie van landbouw de ideeën in het veld om het mestbeleid te verbeteren. Op de eerste regiobijeenkomst in het Utrechtse Kamerik staat kringlooplandbouw centraal.

Veel verschillende gedachten over kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een van de speerpunten van de landbouwvisie van het ministerie. Dat er veel verschillende gedachten zijn over kringlooplandbouw, wordt al snel duidelijk. De een ziet kringlooplandbouw als een vrijwel gesloten kringloop op het bedrijf, terwijl de ander een kringloop ziet op Europees niveau of soms op mondiaal niveau.

Een varken kan van niets iets maken

Varkenshouder Martin Houben van Houbensteyn Group

Varken als middelpunt kringloop

Varkenshouder Martin Houben van Houbensteyn Group ziet zijn varkens als het middelpunt van de kringloop. “Een varken kan van niets iets maken”, vindt Houben. Hij voert zijn varkens voor 60% met restproducten. Dit wil hij opschalen naar 75%. 90% van het veevoer op zijn bedrijf komt uit een straal van 250 kilometer rondom het bedrijf. De mest op het bedrijf wordt vergist en verder verwerkt.

Schaalvergroting is een must

Schaalvergroting is volgens de ondernemer een must voor een klimaatvriendelijke oplossing. Niet alleen om de investeringen terug te kunnen verdienen, maar ook om mest te kunnen vergisten en te composteren tot een product van een constante kwaliteit.

Er moet meer organische stof in de bodem kunnen worden gebracht, vinden de ondernemers op de regiobijeenkomst. Ook willen ze de bemesting beter af kunnen stemmen op de gewasopbrengst, bijvoorbeeld via een gewasderogatie - Foto: Jan Willem Schouten

‘Wetgeving is belangrijkste belemmering’

De belangrijkste belemmering om de kringloop verder te sluiten is volgens Houben de wetgeving. Veel reststoffen worden nu als afval gezien, terwijl ze als veevoer zouden kunnen fungeren. Dat de wetgeving het sluiten van een kringloop in de weg zit, vindt ook melkveehouder Geert Stevens. Hij wil de kringloop op zijn bedrijf graag verder sluiten door meer dierlijke mest te gebruiken in plaats van kunstmest. Dit komt de bodem en het gewas ten goede, omdat er meer organische stof in de bodem komt. De huidige regelgeving belemmert dit echter, zegt hij.

Meer dierlijke mest in plaats van kunstmest

Tijdens de brainstormsessie wordt duidelijk dat er een breed gedragen wens is om meer dierlijke mest te gebruiken in plaats van kunstmest. Er moet meer organische stof in de bodem kunnen worden gebracht. Ook willen ondernemers de bemesting beter af kunnen stemmen op de gewasopbrengst, bijvoorbeeld via een gewasderogatie. Er klinkt kritiek op de onderzoeken die nu gebruikt worden als basis voor het beleid. Deze zijn te oud en achterhaald. Door nieuwe rassen en technieken kan er veel meer opbrengst behaald worden, waar een hogere mestgift voor nodig is, aldus de boeren.

Ruimere normen om fraude tegen te gaan

Het nieuwe mestbeleid moet fraudebestendiger worden, is een van de uitgangspunten. Daarom moeten prikkels worden weggenomen. Dat zou volgens de aanwezigen kunnen door meer gebruik van mest toe te staan, zodat boeren hun gewassen niet onderbemesten en door de afzetkosten voor veehouders te verlagen. Het vereenvoudigen van de regels wordt ook gezien als een belangrijk punt om ‘fraude’ te verminderen. De regels zijn zo ingewikkeld geworden, dat een vergissing zo gemaakt is, met als gevolg dat dit als fraude wordt gezien, zegt een van de deelnemers.

We moeten af van een mestbeleid, maar naar een bodembeleid

Deelnemer tijdens regiobijeenkomst LNV

De aanwezige ondernemers, veelal melkveehouders en enkele akkerbouwers en mestverwerkers, zouden graag meer nieuwe technieken in de praktijk testen, maar hiervoor ontbreekt het aan experimenteerruimte. Ook wordt er gepleit voor het afschaffen van belemmerende regels zoals over de uitrijdtermijn van dierlijke mest, zodat er op het optimale moment bemest kan worden. “We moeten af van een mestbeleid, maar naar een bodembeleid”, oppert een van de deelnemers. Om het mestbeleid robuuster te maken, wordt voorgesteld om 2 sporen in te voeren in een nieuw beleid; Boeren kunnen dan kiezen voor een generieke norm van bijvoorbeeld 2 koeien per hectare, of voor de kringloopwijzer. Een ander stelt voor om in het nieuwe mestbeleid doelen te stellen in plaats van regels.

Voorstel dit najaar gepresenteerd

Het ministerie gaat alle ideeën van de regiobijeenkomsten verzamelen en verwerken tot een voorstel, dat dit najaar gepresenteerd zal worden. Daarbij zullen ook de vervolgstappen voor de invulling van een nieuw mestbeleid duidelijk worden.