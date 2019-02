Vragen over toegelaten norm voor verboden middelen

De Europese Commissie wil normen stellen voor resten van gewasbeschermingsmiddelen, die binnen de EU niet zijn toegelaten.

Zo is er een voorstel voor een maximale residulimiet van 0,3 milligram van het bestrijdingsmiddel clothianidin per kilo pootgoed dat uit Canada wordt ingevoerd. De Europese Voedselautoriteit acht het risico voor de consument onwaarschijnlijk.

Residulimieten

VVD-Kamerlid Helma Lodders verbaast zich over de voorstellen van de Europese Commissie. Zij wil van minister Carola Schouten weten of zij kennis heeft genomen van het voorstel om residulimieten op te stellen van bepaalde (verboden) gewasbeschermingsmiddelen en of er Nederlandse experts betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het voorstel van de Europese Commissie.

Nederlandse boeren

Lodders begrijpt niet waarom Nederlandse boeren worden opgezadeld met beperkingen op gewasbeschermingsmiddelen, die in andere landen niet gelden. Zij wijst daarbij op de vrijstelling die voor het middel Cruiser SB is gegeven in België, terwijl Nederlandse suikerbietentelers het middel niet mogen gebruiken.