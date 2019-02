Verantwoordelijkheid NVWA blijft bij 2 ministers

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid Welzijn en Sport zien geen reden iets te veranderen in de verantwoordelijkheidsverdeling voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat schrijven de ministers Carola Schouten (LNV) en Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. De ministers willen wel meer regie gaan voeren op voedselveiligheid.

Bij beide departementen staat de voedselveiligheid voorop. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid in de gehele productieketen. Alleen bij de slacht van dieren, de uitsnijderijen en de opslag van vlees in koel- en vrieshuizen ligt verantwoordelijkheid bij het ministerie van LNV. Daarnaast is LNV ook verantwoordelijk voor de veiligheid van diervoeders, diergeneesmiddelen, dierlijke bijproducten en andere wetgeving waarbij een relatie ligt met voedselveiligheid, zoals gewasbescherming, diergezondheid en dierenwelzijn. Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid / Medische Zorg (D66) en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie). - Foto: ANP De minister schrijven dat er altijd grensvlakken zijn tussen beide ministeries. Maar de huidige taakverdeling is goed werkbaar. Daarbij baseren Schouten en Bruins zich op een rapport van ABFTOPConsult, op verzoek van beide ministers. Meer sturing op prioriteiten en betere communicatie Eerder heeft de Commissie Sorgdrager, naar aanleiding van de fipronilcrisis in de eiersector, geconcludeerd dat beide ministeries een ‘te beperkte opvatting van hun eigen rol hebben bij het waarborgen van de voedselveiligheid’. Daardoor moest de NVWA een rol op zich nemen die eigenlijk bij de politiek thuishoort, vond Sorgdrager. ABDTOPConsult zegt dat het cruciaal is dat de rolverdeling tussen de beide ministeries en de NVWA helder moet zijn. De ministeries zeggen dat ze nadrukkelijker sturen op de prioriteiten rond de voedselveiligheid. “Dat betekent dat de ministeries hier meer regie op gaan voeren.” Beide ministeries en de NVWA overleggen welke prioriteiten er zijn voor het toezicht. Daarnaast beloven beide ministers dat ze in de toekomst beter communiceren over bijvoorbeeld de normen voor voedselveiligheid. De ministeries, de NVWA en de eiersector zullen op korte termijn een crisisoefening houden.