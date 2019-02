Veehouderij gebruikt meeste leidingwater

De veehouderij gebruikte het meeste leidingwater in de land- en tuinbouw sector in 2016.

Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers over watergebruik in de land- en tuinbouw 2001-2016 van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). Leidingwater voorzag in 2016 voor ruim 45% in de totale waterbehoefte van veeteeltbedrijven. Leidingwater wordt voornamelijk gebruikt voor het drenken van vee en schoonmaakactiviteiten.

Het leidingwatergebruik (36% in 2016) door de gehele landbouwsector is door de tijd heen veel constanter dan bijvoorbeeld het gebruik van grondwater. Grond- en oppervlaktewater voor drenking volgt het leidingwater op met 32% van het totaal in 2016. Irrigatiewater staat op nummer 3 met 23% van het totaal.

Beregening

Bij veel neerslag, met name in het groeizoen, is er minder irrigatiewater nodig. Beregening vond het meeste plaats in de akkerbouw. Het is een belangrijke vorm van gebruik van water in de land- en tuinbouw. Naast gebruik in de akkerbouw, tuinbouw en grasland wordt het water gebruikt als reinigingswater en als drinkwater voor het vee.

Gemiddeld verbruik

In vergelijking met de periode 2001-2014 was het waterverbruik in de land- en tuinbouw in 2015 en 2016 ongeveer gemiddeld. De hoeveelheid neerslag is een bepalende factor in het verbruik. Gemiddeld viel er in het voorjaar van 2016 meer neerslag dan in het voorjaar van 2015: dat verklaart het lagere watergebruik in 2016.