Schouten wil de wolf nog niet aanpakken

Er is nu geen reden om maatregelen te treffen tegen de aanwezigheid van de wolf. Dat zegt minister Carola Schouten.

Zij ondersteunt het idee van het CDA om een breed debat te voeren over de aanwezigheid van de wolf. “Ik heb het gevoel dat dat debat al is begonnen”, zegt zij. Jaco Geurts (CDA) vindt dat er eigenlijk geen plaats is voor de wolf in Nederland.

Honden en vossen

De minister zegt dat in 2018 166 schapen het slachtoffer zijn geworden van een wolf. “Door honden en vossen worden jaarlijks duizenden schapen gedood”, aldus Schouten. Schapenhouders worden niet vergoed voor schade door honden. Er is wel recht op schadevergoeding als een wolf de schapen heeft aangevallen.

Volksgezondheid

Wat de minister betreft is de aanwezigheid van enkele wolven geen reden om al in te grijpen. Als de volksgezondheid in het geding komt (bijvoorbeeld bij een uitbraak van hondsdolheid) kan er wel besloten worden om de wolf te bejagen. Als de aanwezigheid van een wolf leidt tot problemen, kunne provincies besluiten de wolf te laten afschieten. Ze zegt ook geen getal te hebben voor het aantal wolven, dat Nederland zou kunnen herbergen.

Schouten probeert een middenweg te volgen. Zij zegt dat ze daarmee aansluit op de lijn van de Europese Commissie. De wolf is een beschermd dier en dat verandert niet.