‘Compensatiegeld inzetten voor natuurkwaliteit’

Het Rijk moet compensatiegeld voor natuur minder inzetten in de aankoop van gronden en meer voor de verbetering van natuurkwaliteit en biodiversiteit.

Dat voorstel doet de SGP in de Tweede Kamer. Roelof Bisschop legde het plan dinsdag 12 februari voor aan minister Schouten tijdens een overleg in de Tweede Kamer over het natuurbeleid.

Bisschop stelt de minister voor om de komende 2 jaar in elke provindie de agrarische natuurkwaliteit te versterken. Hij vraagt de minister ook na te gaan of geld voor natuurcompensatie kan worden ingezet voor het deltaplan biodiversiteitsherstel.

Europees beheerplan wolf

Bij het algemeen overleg kaartte Jaco Geurts (CDA) aan dat de wolf moet worden geweerd. Hij vindt dat er een Europees beheerplan moet komen, waarbij jacht op de wolf niet op voorhand verboden is. “Onze voorouders hebben de wolf niet voor niets het land uit gedreven”, aldus Geurts.

Europees beleid voor honden

De CDA‘er kreeg zowel van de Partij voor de Dieren als van de Partij voor de Arbeid kritiek. PvdA‘er William Moorlag vroeg of er ook een Europees beleid moet komen voor honden, die schapen doodbijten. “Ik begrijp dat het geen fijn gezicht is dat schapen zijn doodgebeten. Een aangevreten hert is evenmin een fijn gezicht, maar we begrijpen ook dat de wolf niet naar de slager gaat voor een biefstukje.”

GroenLinks hoopt dat de wolf zijn plek vindt in de Oostvaardersplassen, zodat de wolf zich daar te goed doet aan herten en niet aan schapen.