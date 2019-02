Rabobank maakt 12% meer winst in 2018

Rabobank maakte in 2018 12% meer winst dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit de jaarresultaten die de bank donderdag presenteerde op het hoofdkantoor in Utrecht. De winst steeg naar € 3 miljard, met als belangrijkste drijvers lagere kosten en een goed economisch klimaat.

Derivatendossier

Ondanks lagere kosten, onder andere door het snijden in het personeelsbestand, had de bank vorig jaar € 100 miljoen extra operationele kosten door de afhandeling van het derivatendossier. Het gaat om de ingewikkelde financiële producten die verschillende banken aan duizenden ondernemers hebben verstrekt, ook wel rentederivaten genoemd. Onder meer boeren zijn daardoor in grote financiële moeilijkheden gekomen. In 2016 werd een grote compensatieregeling op touw gezet.

“De impact voor ons als bank is heel beperkt geweest. Het is financieel niet zichtbaar in de cijfers die we vandaag presenteren.”, aldus financieel directeur Bas Brouwers. - Foto's: ANP

We hopen echt dat het dit jaar klaar is. Een derde van de gevallen heeft een definitief voorschot gekregen en twee derde een aanbod. Dit zijn de complexere gevallen, dus je weet niet wat je dan weer tegen komt. Het overgrote deel van de klanten die het aanbod krijgt, aanvaardt het ook en is ook tevreden met de afhandeling. Het blijft voor ons een ontzettend lastig dossier en we vinden het heel vervelend dat het zo lang duurt”, aldus bestuursvoorzitter Wiebe Draijer.

Rabobank merkte weinig van droogte

De droogte van afgelopen zomer heeft voor Rabobank weinig financiële consequenties gehad. Rabobank bood boeren verschillende mogelijkheden om liquiditeitsproblemen te verminderen. “De impact voor ons als bank is heel beperkt geweest. Het is financieel niet zichtbaar in de cijfers die we vandaag presenteren.”, aldus financieel directeur Bas Brouwers. Draijer voegde toe: “Een zeer beperkt aantal boeren, enkele tientallen, heeft een beroep gedaan op de zogenaamde droogtelening, een overbruggingskrediet. Maar we stonden klaar voor veel meer. Boeren hebben eventuele liquiditeitsproblemen vooral zelf opgelost.” Volgens Draijer was het vooral belangrijk de situatie per individuele klant te bekijken.

Dankzij de met 12% gestegen winst in 2018 kon Rabobank haar buffers versterken, wat een goed fundament oplevert voor de toekomst. “Dat is nodig gezien de transities die nodig zijn, onder andere in de landbouw, het klimaat en energie”, aldus Wiebe Draijer (links).

Fosfaatrechten

Dat is volgens hem ook belangrijk in andere ontwikkelingen in de agrarische sector, zoals bij verduurzaming en kringlooplandbouw en de begrenzing van de fosfaatrechten. “We praten met boeren hoe we hen individueel kunnen helpen en wat de impact voor hen is.”

Het aandeel food & agri in de leaseportefeuille van de bank, onder dochterbedrijf DLL, steeg. In 2017 was het aandeel nog € 11,8 miljard. In 2018 steeg het naar € 12,8 miljard. “We gaan naar een gebruikseconomie in plaats van een bezitseconomie. Leasing past daar perfect in”, aldus Draijer.