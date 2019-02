RIVM: niets mis met ammoniak-statistiek

De statistische methodes die ten grondslag liggen aan de trends die worden geconstateerd in de uitstoot van stikstof en andere stoffen zijn internationaal geaccepteerd en voldoen aan de eisen.

Dat betoogde Addo van Pul van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu donderdag 7 februari in een technische briefing aan de Tweede Kamer. Van Pul gaf met collega’s in de Tweede Kamer uitleg over de manier waarop het RIVM ammoniak in het milieu meet en hoe uit de metingen trends worden gedestilleerd.

‘Metingen beïnvloed door omgeving’

De briefing in de Kamer was een botsing van opvattingen tussen enerzijds wetenschapper Jaap Hanekamp, onderzoeksjournalist Geesje Rotgers en voorzitter Jan-Cees Vogelaar van het Mesdag Zuivelfonds en anderzijds de wetenschappers Addo van Pul en Roy Wichink Kruit van het RIVM.

Rotgers en Hanekamp vertoonden een film onder de titel 'De trukendoos van het RIVM', waarin ze onder meer herhaalden dat de metingen van ammoniakmeetstations Vredepeel en Wekerom zodanig beïnvloed worden door de omgeving, dat daardoor de berekende trends niet betrouwbaar zijn. Scheikundige Hanekamp zegt dat de data die het RIVM verzamelt geen stijgende of dalende trends laten zien in ammoniak. Volgens hem kunnen de gegevens van het RIVM niet de toets van wetenschappelijkheid doorstaan.

Chemicus Hanekamp zegt dat het RIVM methoden gebruikt, die in de statistische wetenschap al lang niet meer worden geaccepteerd. Daarbij verwijst hij naar de Amerikaanse statisticus Matt Briggs en de Amerikaanse organisatie voor statistici.

Van Pul en Wichink Kruit: lokale invloed weggecijferd

Van Pul en Wichink Kruit zetten daar een diapresentatie tegenover met veel schema’s en grafieken. Zij legden uit dat de ammoniakmeetstations inderdaad beïnvloed worden door de omgeving, maar dat de lokale invloed bij het vinden van de trends wordt weggecijferd. De trends worden gebaseerd op in totaal meer dan 30 meetlocaties, waarbij wordt gekeken hoeveel ammoniak neerslaat of hoeveel er in de lucht wordt gemeten.

Communicatie, daar moeten we meer aan doen. Maar dat kost ook tijd

Addo van Pul, RIVM

Onduidelijk hoe RIVM te werk gaat

De uitleg van het RIVM was zo technisch en abstract, dat VVD-Kamerlid Arne Weverling op enig moment het spoor bijster raakte en vroeg om nog eens nader te worden bijgepraat. Van Pul trok zich de kritiek aan dat kennelijk niet voor iedereen duidelijk is hoe het RIVM te werk gaat. “Communicatie, daar moeten we meer aan doen. Maar dat kost ook tijd.” In een toelichting zei Van Pul dat er hard aan het RIVM getrokken wordt om gegevens te leveren, bij voorbeeld ook voor de onderbouwing van het Programma Aanpak Stikstof, waarover binnenkort weer bij de hoogste rechter (Raad van State) wordt gesproken, naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Meetstations Eibergen en Huijbergen buiten gebruik

Van Pul zei tijdens de hoorzitting dat 2 van de 8 ammoniak-meetstations niet langer worden gebruikt. Dat zijn de stations in Eibergen en Huijbergen. De stations in Wekerom en Vredepeel zijn nog wel operationeel, maar die worden alleen gebruikt voor het ijken van metingen.