Prijzenslag in supermarkten

Na de Plus hebben ook Jumbo en Lidl de prijzen van een aantal belangrijke AGF-producten verlaagd.

Dat blijkt uit een rondgang van de redactie van Groenten&Fruit langs winkels in het oosten van het land. Lidl verlaagde de komkommerprijs € 0,30 naar € 0,69, precies het peil dat Plus donderdag aannam. De prijs van biokomkommers daalde € 0,10 per stuk naar € 1,09. Dat is het peil dat Plus donderdag aannam. Ook Jumbo heeft de komkommerprijs nu op € 0,69 liggen in een vestiging in het oosten van het land. Lidl heeft ook de prijs van witlof verlaagd. Hier ging € 0,30 van de prijs af. Een pond kost nu € 0,69.

Afstand discounters

Bij Jumbo is ook een aantal producten in prijs verlaagd. Een bloemkool kost hier geen € 2,89 per stuk meer, maar € 1,89. Dat is de prijs die Plus donderdag communiceerde. De prijs voor cherrytomaten is door Jumbo verlaagd naar € 0,89, ook het peil dat PLUS donderdag bekendmaakte. Ook de prijs van kropsla is verlaagd door Jumbo naar het peil van Plus (€ 0,79 per stuk).

Bij paprikamix heeft Lidl met een prijsaanpassing maandag naar € 0,99 juist afstand genomen van Plus dat de prijs verlaagde naar € 1,39. Of Jumbo de prijzen landelijk heeft aangepast, is onduidelijk. De keten stemt prijzen af op lokale concurrenten.

Opbrengst telers

Een prijzenslag in groenten en fruit kan normaal leiden tot lagere opbrengsten voor telers. Juist deze supermarkten vragen van hun telers dit jaar een grotere milieu-inspanning via PlanetProof. Eind dit jaar moeten de telers daaraan voldoen. Plus heeft gezegd de prijsverlaging uit eigen marges te betalen. Bij de andere ketens is dat niet duidelijk.