Ophalen kadavers fors duurder in 2019

De Rendac-tarieven voor het ophalen van kadavers stijgen dit jaar flink. De totale destructielasten stijgen met 23,8%.

De ophaalbijdrage per dier stijgt met 45%, terwijl de bijdrage per reguliere stop stijgt met 8 tot 8,4%. Een reguliere stop gaat € 20,56 kosten, een geplande vatenstop € 14,81. Het ophalen van een rund gaat bij het nieuwe tarief € 61,53 kosten, dat was € 47,23, exclusief btw. Het vast ophalen van een ton, voor bijvoorbeeld pluimvee of biggen, kost in 2019 € 24,35, ruim € 4,00 meer dan vorig jaar.

De tarieven zijn officieel vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en gepubliceerd in de Staatscourant.

Druk op destructietarieven blijft

Het tarief per dier is opgebouwd uit de verwerkingskosten, de verkoopopbrengsten van diermeel, dierlijk vet en huiden en de verrekening van de resultaten van voorgaande jaren. Hierdoor zijn de verliezen van de destructieactiviteiten in 2015 en 2017 nog doorberekend in de nieuwe tarieven. De verwerkingskosten stijgen door hogere energie- en brandstofkosten en door reguliere indexaties. De verwachte krimp van de veestapel en verwachte sluiting van kolencentrales, het afzetkanaal van het diermeel, zullen ook in de toekomst druk op de tarieven blijven geven.

Sectorpartijen vragen overheidsbijdrage kadaververwerking

De kadavertarieven worden vastgesteld na overleg met LNV en sectorpartijen. LTO Nederland, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Nederlands Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vinden de tariefsverhoging onacceptabel. “De tarieven worden al jaren stelselmatig verhoogd, nu met een percentage dat niet meer als reëel kan worden gezien”, reageren ze. Ze dringen er bij het ministerie op aan om een deel van de kosten te betalen, omdat het verantwoord en zorgvuldig verwerken van kadavers in het belang is van de volksgezondheid.

Een woordvoerder van Rendac vindt de vraag om een overheidsbijdrage legitiem. Tot 2010 droeg de overheid bij aan kadaververwerking en zorgde daardoor voor minder schommeling in de tarieven voor de veehouders. Ook in omringende landen betaalt de overheid mee. Het ministerie gaat echter niet in op het verzoek voor een bijdrage.