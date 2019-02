Nog geen vrijstelling belasting weersverzekering

Brussel geeft nog geen akkoord op afschaffing van de assurantiebelasting op de bredeweersverzekering.

Landbouwminister Carola Schouten zei tijdens een debat in de Tweede Kamer over de gevolgen van de droogte in 2018 dat de gesprekken daarover in Brussel nog lopen.

Het kabinet kreeg vorig jaar de opdracht mee van de Tweede Kamer om de assurantiebelasting voor de bredeweersverzekering op nul te zetten. Schouten zei dat het niet vaak voorkomt dat het kabinet blij is met een Kamermotie, maar in dit geval was dat wel zo.

Bredeweersverzekering goedkoper

Schouten is samen met staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in Brussel in gesprek over de vrijstelling. Door de vrijstelling voor de assurantiebelasting wordt de bredeweersverzekering veel goedkoper en daardoor aantrekkelijker. “Als je de assurantiebelasting eraf haalt kun je een drempel wegnemen, waardoor de calculatie voor boeren positiever uitvalt en ze daardoor eerder een verzekering willen aangaan”, aldus de minister.

Minister Schouten is niet voor een verzekeringsplicht. Boeren moeten een eigen afweging kunnen maken, aldus Schouten. - Foto: ANP

Geen vergoeding door overheid meer

Met het aantrekkelijker maken van de verzekering moet ook worden vastgesteld dat in de toekomst bij schade door hagel of droogte er geen sprake is van een vergoeding van de kant van de overheid, benadrukte Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). De minister bevestigde dat.

De verzekering wordt ook aantrekkelijker doordat de schadedrempel wordt verlaagd van 30 naar 20%. Dat is een gevolg van aanpassing van Europese regels in de zogenoemde Omnibusverordening.

Aanpassing regels bredeweersverzekering

Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van verzekeraars en het bedrijfsleven kijkt naar de opties voor aanpassing van de regels voor de bredeweersverzekering. Schouten verwacht daarover binnen een half jaar advies te krijgen. In het algemeen geldt de bredeweersverzekering voor schade door het weer. “Daarop moeten we maximaal inzetten. De drempels moeten zoveel weggenomen worden”, vindt Schouten.