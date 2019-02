Neerslagtekort nog altijd 121 millimeter

Het neerslagtekort is in Nederland nog gemiddeld 121 millimeter. In een normaal jaar is het neerslagoverschot rond deze tijd van het jaar 171 millimeter.

Het neerslagtekort in Nederland is nog niet verdwenen. Weerbureau Weeronline becijferde dat het tekort nog altijd 121 millimeter is. De weersvoorspellingen voor de rest van februari zijn op het gebied van neerslag niet erg gunstig: droog en zonnig weer helpen niet om de tekorten aan te vullen.

De nasleep van de droogte is erger dan dat andere jaar van enorme droogte, in de winter van 1976-1977 waren de omstandigheden beter.

Warmterecord

Het grootste tekort is nog altijd te vinden in het Zuiden, Zuidoosten en Oosten, net als afgelopen zomer. In het Westen van het land zijn de tekorten grotendeels weggewerkt, in Rotterdam is een neerslagoverschot gemeten van 20 mm.

De komende week loopt het kwik zo op, dat er mogelijk regionale records worden gebroken. Weeronline verwacht op dinsdag en woensdag in de zuidelijke delen van Nederland maxima van 17 à 18 graden.

Een woordvoerder van Weeronline houdt een kleine slag om de arm: “Alles hangt af van de windrichting. Als die zuid of zuidoost is treedt föhnwerking op. De lucht komt dan over de Ardennen en wordt droog en warm.” Hij verwacht dat dit het scenario wordt.