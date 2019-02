Mestseizoen start bij schitterend weer

Ideale omstandigheden voor het uitrijden van mest. Het eerste warmterecord van 2019 is een feit.

Het uitrijseizoen 2019 is begonnen en het is meteen raak. Hoewel de putten niet overvol zitten, vooral in de rundveehouderij, vanwege de krimp van de veestapel, is zaterdag 16 februari toch op veel plekken mest uitgereden bij zeer zacht winterweer.

Nieuwe mestregels Lees onderaan dit artikel een overzicht van de nieuwe mestregels van dit jaar en de berichten op sociale media over de start van het mestseizoen.

Eerste warmterecord van 2019

Aan het begin van de middag werd het in De Bilt 12,6 graden, meldt Weeronline. Daarmee is het officieel de warmste 16 februari ooit gemeten. Het oude record stond op 12,5 graden en dateert uit 1998.

Buiten De Bilt werd het nog een stuk warmer. De hoogste temperatuur werd met 14,4 graden gemeten in Maastricht. Naar verwachting loopt het kwik in de loop van de dag nog iets verder op.

Mestregels

Het nieuwe uitrijseizoen staat in het teken van verandering van regels. Belangrijkste is het verbod op uitrijden van onverdunde mest met de sleepvoetmachine op veengrond en kleigrond. Maar er is meer.

Kleine wijzigingen in de stikstofgebruiksnorm voor graszaad en groenbemesters

Hogere fosfaatgebruiksnormen bij hogere opbrengsten bij verschillende akkerbouwgewassen, in het kader van equivalente maatregelen

Uitrijden van dierlijke mest op klei- en veengrond mag tot en met 15 september, en het nieuwe seizoen begint dan al weer op 1 december 2019

Drijfmest uitrijden op bouwland mag dit jaar van 16 februari tot en met 15 september

Nieuwe regels voor grasland scheuren en herinzaai

Verplicht vanggewas na mais

Vervoersbewijs VDM alleen nog digitaal vanaf 1 april

Nieuwe regels voor bemonstering van mest

Hieronder enkele berichten op sociale media over het uitrijden van mest vandaag.