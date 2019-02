Kamer versoepelt regels seizoenswerk

De Tweede Kamer wil soepelere regels voor seizoensarbeid dan minister Koolmees aanvankelijk heeft voorgesteld.

In de op dinsdag 5 januari aangenomen Wet Arbeidsmarkt in Balans is een wijziging opgenomen die iets meer ruimte biedt voor werkgevers die veel gebruik maken van seizoensarbeiders.

Het wijzigingsvoorstel was gedaan door Chris Stoffer (SGP) en mede ondertekend door Pieter Heerma (CDA), Dennis Wiersma (VVD) en Thierry Baudet (FvD).

Klimatologische omstandigheden

De regeling heeft vooral betrekking op situaties waarbij werknemers worden ingezet voor bijvoorbeeld oogstwerkzaamheden. In het wetsvoorstel was het zo dat werkgevers 4 dagen van tevoren moesten aangeven welke uren er gewerkt zouden moeten worden. Als het werk vanwege klimatologische omstandigheden niet door kon gaan, was de werkgever toch verplicht de werknemer te betalen. Die verplichting komt nu te vervallen.

Als die werkzaamheden vanwege het weer niet kunnen doorgaan, is de werkgever niet verplicht de ingeroepen werkkrachten te betalen voor de niet gewerkte uren.

Uitzonderingen op de regel

Bovendien wordt de plicht om na een jaar een vast contract aan te bieden niet van kracht voor seizoensarbeid.

De wet biedt ruimte om uitzonderingen op de regel te maken door afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Een voorstel van Stoffer om ook voor de hoge WW-premie een uitzondering te maken voor seizoenswerk, haalde geen meerderheid. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld. De bedoeling is dat de wet in 2020 van kracht wordt.