Kabinet wil dat bedrijven data delen

Vooralsnog komen er geen overheidsregels voor datadeling tussen bedrijven in de landbouw.

Het kabinet gaat ervan uit dat initiatieven in de sector (zoals JoinData) tot vrijwillige afspraken leiden. Als vrijwillige afspraken niet tot stand komen en datadeling toch van algemeen belang is, kan de overheid een verplichte dataregeling opleggen. Het kabinet vindt het van belang dat burgers en bedrijven grip houden op de gegevens. Landbouwbedrijven kunnen via JoinData afspraken maken welke gegevens kunnen worden gedeeld, wie daar toegang toe heeft en voor welk doel de gegevens mogen worden gebruikt.

Afhankelijk van andere partijen

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) schrijft dat het in de landbouw (en een aantal andere sectoren zoals onderwijs en auto-industrie) geregeld voorkomt dat leveranciers van apparaten niet of nauwelijks de data van die apparatuur deelt met de afnemers. Daardoor kunnen afnemers afhankelijker worden van de leveranciers. “En soms ziet een partij uit vrees voor een afhankelijkheidsrelatie maar helemaal van datadeling af”, aldus de kabinetsnota Nederland Digitaal die de staatssecretaris naar de Kamer heeft gestuurd.

Datadeling cruciaal

Keijzer stelt in een brief aan de Kamer dat data steeds belangrijker worden in de economie en maatschappij. “Aardappelboeren verhogen hun opbrengsten, artsen stellen betere diagnoses, autofabrikanten signaleren precies de mankementen aan auto’s, vraag en aanbod van energie kan efficiënt worden afgestemd.” Datadeling is volgens Keijzer cruciaal om de kansen van data voor Nederland te verzilveren. “Als een aardappelboer data van veel meer boeren kan gebruiken, kan hij zijn bedrijfsprocessen verbeteren.”