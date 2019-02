Hoger beroep OM in paardenvleesfraudezaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep ingesteld in de strafzaken tegen slachthuis Van Hattem in Dodewaard en directeur Ben van Hattem wegens fraude met paardenvlees.

De aanklager vindt de straffen die de rechtbank in Den Bosch heeft opgelegd te laag, laat een woordvoerder desgevraagd weten. De rechter veroordeelde de directeur van het slachthuis tot 324 dagen celstraf, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Tegen hem was 3 jaar celstraf geëist. Zijn bedrijf kreeg een boete van € 47.500 terwijl € 150.000 was gevraagd.