Hogan zet gezinsbedrijf centraal in nieuwe GLB

De inkomenssteun voor kleine en middelgrote boeren blijft gewaarborgd in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat stelt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan.

“Maar dan moeten mijn plannen wel worden ingevoerd”, aldus de landbouwcommissaris, die zegt dat zijn beleid gericht is op gezinsbedrijven. Hogan zegt dat gezinsbedrijven nodig zijn om doelstellingen op gebied van klimaat en milieu te realiseren. “Die vormen het fundament van onze landbouw in Europa.”

Hogan sprak woensdag 20 februari met het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) van de Europese Unie over het GLB. Hogan zei blij te zijn met de steun van het EESC om de nationale bijdrage aan de Europese begroting te verhogen naar 1,3% van het bruto nationaal product. De Nederlandse positie is dat de nationale bijdrage beperkt moet blijven tot 1% van het bnp. Hogan zei daarover dat Nederland, Zweden en Oostenrijk een positie innemen die niet ten goede komt aan de omvang van de landbouwbegroting. Volgens Hogan is het nu aan de lidstaten en het Europees Parlement om de landbouwbegroting de prioriteit te geven die het verdient.

Centrale rol voor gezinsbedrijven

De landbouwcommissaris zegt te begrijpen dat Oost-Europese landen problemen hebben met het afromen van de steun boven € 100.000. Hij pareerde die kritiek nadrukkelijk door te wijzen op de centrale rol voor gezinsbedrijven in het beleid.

10 miljoen extra landbouwbanen in Afrika

Hogan wil dat de Europese Unie de komende 5 jaar bijdraagt aan het scheppen van 10 miljoen extra landbouwbanen in Afrika. Creëren van werkgelegenheid in Afrika is een van de manieren om te voorkomen dat een immigratiestroom op gang komt vanuit Afrika naar de Europese Unie. Peter Schmidt, hoofd van International and European affairs of the Food, Beverages and Catering Union, vindt dat het voornemen van Hogan nog niet ver genoeg gaat. Volgens hem zijn 22 miljoen extra banen nodig.