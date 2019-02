GroenLinks bezorgd over wet duurzaamheidsinitiatieven

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet is bezorgd of het wetsvoorstel duurzaamheidsinitiatieven ook echt een oplossing biedt voor innovatieve ondernemers die samen duurzame producten in de markt willen zetten.

In het wetsvoorstel duurzaamheidsinitiatieven staat dat samenwerkingsafspraken zoals Kip van Morgen gemaakt mogen worden, mits hier draagvlak voor is. Bromet zegt dat de belangen van nieuwe innovatieve bedrijven vaak niet dezelfde zijn als de belangen van gevestigde bedrijven die al vertegenwoordigd zijn in koepel- of brancheorganisaties. Hierdoor kan het lastig zijn om voldoende draagvlak te krijgen voor de uitzonderingspositie, waardoor deze niet verleend kan worden.

Laura Bromet (Groenlinks) - Foto: ANP

“Koplopers die samen willen werken op het gebied van duurzaamheid, lopen nu kansen mis. We hopen dat dit wetsvoorstel hier een oplossing voor gaat bieden”, zegt Bromet tijdens een debat in de Tweede Kamer over marktwerking en mededinging.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken wil inhoudelijk nog niet reageren op de vragen van Bromet. “De Raad van State heeft een vertrouwelijk advies gegeven op het wetsvoorstel. Dat ben ik aan het verwerken en dan zal het wetsvoorstel zo snel mogelijk naar de Kamer worden gestuurd”, reageert Keijzer.

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer moet gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven van ondernemers, maatschappelijke en consumentenorganisaties een wettelijke status geven, waardoor duurzame producten beter en sneller van de grond kunnen komen. De wet moet voorkomen dat initiatieven als Kip van Morgen teruggefloten worden vanwege kartelverbod. Bij Kip van Morgen maakten pluimveehouders, supermarkten, slachterijen en brancheorganisaties afspraken over een hogere standaard van pluimveevlees. Inmiddels ligt er onder diverse merknamen duurzamer geproduceerde kip in de schappen.