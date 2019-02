Geld voor jonge boeren deels naar jonge vissers

Landbouwminister Carola Schouten wil het budget voor de steunmaatregelen voor jonge boeren deels beschikbaar stellen aan jonge vissers.

Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer over het mogelijk verbod op de pulsvisserij. Hiermee dreigen jonge boeren een deel van het eerder toegezegde budget te verliezen.

Niet eerder gecommuniceerd

Het kabinet heeft in het regeerakkoord besloten € 75 miljoen te reserveren voor jonge boeren en tuinders. Het overgrote deel van dit budget, € 64 miljoen, is bestemd voor de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK), waarmee jonge boeren garantstelling kunnen vragen voor investeringen die voldoen aan de toekomstvisie van landbouw. Dit budget blijft alleen voor boeren en tuinders bestemd. € 11 miljoen wordt ingezet voor coaching en opleiding van jonge agrarisch ondernemers. Als voorbeeld noemde Schouten in haar Kamerbrief begeleiding bij bedrijfsovername. Dat de regeling ook voor jonge vissers geldt, is niet eerder gecommuniceerd en staat ook niet in het regeerakkoord, waar wordt gesproken van een ‘bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren’.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) en Thierry Baudet (FvD) tijdens het Tweede Kamerdebat over een mogelijk verbod op pulsvisserij. - Foto: ANP

Onaangename verrassing voor NAJK

Voor jonge boerenorganisatie NAJK, die nauw betrokken is bij de totstandkoming van de regeling, was het een onaangename verrassing dat de regeling ook voor vissers bestemd zou worden. “Het staat ook niet in de Kamerbrief”, reageert portefeuillehouder Sietse Draaijer van NAJK. Hij is merkbaar ontdaan en vindt het onbegrijpelijk. “Als dit de bedoeling was, hadden ze dit van begin af aan moeten communiceren”, zegt hij. Hij vindt het onterecht dat geld dat bestemd is voor jonge boeren nu wordt ingezet om de problemen in de visserij op te lossen.

Als je geld belooft aan jonge boeren opeens aan jonge vissers geeft, moet je wel een goede onderbouwing hebben

Jaco Geurts, CDA

CDA-Kamerlid Jaco Geurts reageert ook verbaasd. “Dat we jonge ondernemers steunen is goed. Maar als je geld belooft aan jonge boeren opeens aan jonge vissers geeft, moet je wel een goede onderbouwing hebben. Die wacht ik af”, zegt Geurts na afloop van het debat. Coalitiegenoten VVD en ChristenUnie waren niet op de hoogte van het verruimen van de regeling, al zijn ze op zich niet tegen ondersteuning van de jonge vissers.

Minister Schouten zegt dat het budget voor opleiding en coaching niet verhoogd wordt als ook vissers er gebruik van mogen maken.

Eerste motie van wantrouwen tegen Schouten

Minister Schouten had een zwaar debat. PVV‘er Barry Madlener diende een motie van wantrouwen in en sprak van een ‘totale afgang’. Thierry Baudet (FvD) diende een motie in die vroeg om het vertrek van de minister als ze de pulsvisserij niet toegelaten krijgt. Beide moties werden weggestemd. Het was voor het eerst dat Schouten een motie van wantrouwen kreeg.