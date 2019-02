Geitenhouderij mag met 6.000 geiten uitbreiden ondanks geitenstop

De geitenhouderij van Alexander van der Schans in Hurwenen en Rossum, gemeente Maasdriel, mag uitbreiden met 6.000 opfokgeiten, beslist de Raad van State.

De omgevingsvergunning voor het bedrijf blijkt ‘van rechtswege’ verleend omdat de gemeente niet op tijd reageerde. Daarmee kan het bedrijf doorgroeien naar ongeveer 13.000 geiten. Dat heeft de Raad van State woensdag 20 februari beslist in een uitspraak. Daarmee is de gemeente Maasdriel opnieuw in het ongelijk gesteld.

Rechtbank Gelderland was een jaar geleden ook al tot de conclusie gekomen dat Van der Schans zowel over een geldige milieuvergunning als over een geldige omgevingsvergunning beschikt. De gemeente heeft niet op tijd een besluit genomen over de aanvraag van de milieuvergunning waardoor deze automatisch is verleend, aldus de rechtbank in 2018.

Geitenstop houdt uitbreiding niet tegen

De op dit moment geldende geitenstop in de provincie Gelderland kan de uitbreiding van de geitenhouderij ook niet tegenhouden. “Deze vergunningaanvraag is van voor de afkondiging van de geitenstop en geldt dus niet voor de eventuele uitbreidingsvergunning van dit bedrijf”, aldus een woordvoerder van de provincie.

Ruimtelijk gezien sprake van 1 geitenbedrijf

Volgens de gemeente Maasdriel is er sprake van de vestiging van een tweede agrarisch bedrijf en is dat in het bestemmingsplan uitgesloten. De Raad van State deelt die visie niet, want de percelen in Hurwenen en Rossum vormen volgens het geldende bestemmingsplannen samen 1 agrarisch bouwperceel waarop 1 agrarisch bedrijf is toegestaan.

Volgens de Raad van State heeft de rechtbank Gelderland terecht overwogen dat er in ruimtelijke zin sprake is van 1 bedrijf. De nieuwe stal wordt aansluitend gebouwd aan de reeds bestaande stallen. Ook blijkt uit de bouwtekening niet dat er een fysieke scheiding wordt aangebracht tussen de nieuw te bouwen stal en de bestaande stallen. Dat in de nieuw te bouwen stal opfokgeiten worden gehouden, maakt niet dat er in ruimtelijke zin sprake is van 2 bedrijven in de zin van het bestemmingsplan, aldus de Raad van State. Ook een eventuele tweede ontsluitingsweg leidt er, gelet op de omvang van de activiteiten op het perceel, niet toe dat er ruimtelijk gezien sprake is van een tweede bedrijf.

Gemeente reageerde te laat op aanvraag milieuvergunning

Omdat het niet om twee bedrijven gaat is de aanvraag van de milieuvergunning niet in strijd met het bestemmingsplan. Door niet op tijd te reageren op de vergunningaanvraag is die ‘van rechtswege’ verleend. Niets staat de groei van de geitenhouderij meer in de weg.