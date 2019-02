Fosfaatproductie daalt tot ruim onder plafond

De fosfaatproductie van de veehouderij is in 2018 5% gedaald ten opzichte van 2017.

Volgens de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de fosfaatproductie 160.7 miljoen kilo, ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo voor de totale veehouderij.

De voorlopige cijfers zijn aanzienlijk lager dan de prognose voor 2018, die in november nog 166 miljoen kilo was. De stikstofproductie ligt met 506,1 miljoen kilo wel boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo.

Fosfaatproductie melkveehouderij lager

De melkveehouderij produceerde volgens CBS 77,4 miljoen kilo fosfaat, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. De fosfaatproductie ligt hiermee 9% onder het sectorplafond (84,9 miljoen kilo). De daling komt door krimp van de veestapel, als gevolg van het fosfaatreductieplan en de invoering van fosfaatrechten en lagere fosfaatgehaltes in voer.

In mengvoer is het fosforgehalte gedaald van 4,3 naar 4,1 gram per kilo. Het fosforgehalte in gras en mais was afgelopen jaar ook lager dan de voorgaande jaren. Vleesvee produceerde wel iets meer fosfaat ten opzichte van het jaar ervoor, 11,2 miljoen kilo. Dat komt door groei van deze sector, mede doordat er vanuit de melkveehouderij meer jongvee werd afgevoerd naar deze sector.

De melkveehouderij produceerde vorig jaar 77,4 miljoen kilo fosfaat, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. - Foto: Henk Riswick

Forse krimp melkveestapel

De melkveestapel is door het fosfaatbeleid fors gekrompen. Het is de grootste krimp sinds 2000. Er worden 11% minder melkkoeien (190.000) gehouden. De jongveestapel werd een kwart kleiner. Er worden 300.000 minder kalveren, vaarzen en pinken gehouden. De krimp komt door de verplichte krimp van de veestapel, maar ook doordat afgelopen twee jaar 600 van de 16.000 melkveebedrijven zijn gestopt.

Stikstofproductie beperkt gedaald

Ondanks de forse krimp van de melkveestapel is de stikstofproductie 3,5% beperkt gedaald naar 292,8 miljoen kilo. Daarmee is de stikstofproductie nog boven het melkveesectorplafond van 281,8 miljoen kilo. Aan het totale stikstofplafond voor de veehouderij moet ook worden voldaan voor derogatie. De hoge stikstofproductie komt volgens CBS door veranderingen in het rantsoen van de koeien van minder mais naar meer gras en krachtvoer en de hogere melkproductie per koe.

Ook het stikstofgehalte in gras is toegenomen. Een woordvoerder van CBS legt uit dat voor de nieuwe derogatievoorwaarden melkveebedrijven 80% grasland moeten hebben in plaats van 70%, waardoor er minder mais in het rantsoen zit. In gras zit echter 3x meer stikstof dan in mais, waardoor het stikstofgehalte in het rantsoen fors stijgt. Ook de droogte van afgelopen jaar heeft effect. Door de zeer slechte maisoogst wordt er meer ruwvoer gevoerd.

Fosfaatproductie varkenshouderij iets gedaald

De fosfaatproductie van de varkenshouderij lag in 2018 met 37,3 miljoen kilo iets onder de productie in 2017 en ruim onder het sectorplafond van 39.7 miljoen kilo. De daling komt door voermaatregelen en een daling van het aantal vleesvarkens.

Meer fosfaat bij legkippen

De fosfaatproductie van legkippen steeg in 2018 4% naar 21,1 miljoen kilo. Bij vleespluimvee was een daling van 10% te zien naar 6,5 miljoen kilo fosfaat. Deze grote wijzigingen komen vooral door een andere manier van tellen van pluimvee. In de landbouwtelling in 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van I&R voor pluimvee. CBS ziet dit als belangrijkste oorzaak voor de grote verandering bij vleeskuikens.

De totale fosfaatproductie voor pluimvee lag met 27,6 miljoen kilo net boven het fosfaatplafond van 27,4. De fosfaatproductie van de categorie overig, waar ook melkgeiten en schapen onder vallen, nam toe met 0,6 miljoen kilo naar 7,3 miljoen kilo.