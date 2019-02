FAO: voedselzekerheid in gevaar

De FAO roept regeringen wereldwijd op om nog actiever bezig te zijn met de forse daling van de biodiversiteit.

Dat meldt FAO in het rapport ‘State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture’ dat vrijdag 22 februari, voor het eerst in historie, verscheen. De oproep betreft zowel het verspreiden van kennis als het stimuleren van initiatieven en herstelprogramma’s op lokaal niveau. De onderzoekers benadrukken dat er verandering moet komen om voedselveiligheid in de toekomst te garanderen. ‘’Minder biodiversiteit maakt plant en dier kwetsbaar voor plagen en ziekten. In combinatie met minder soorten die overblijven die de mens moet voeden, is de voedselzekerheid in de toekomst in gevaar”, aldus FAO directeur José Graziano da Silva.

Maatregelen vaak ontoereikend

Uit het onderzoek blijkt dat intensieve landbouw, verandering van landgebruik en ontbossing in Europa de belangrijkste factoren zijn voor biodiversiteitsverlies. In Afrika en Azië zijn overexploitatie en ontbossing de grootste boosdoeners. Toch blijkt dat ruim 80% van de 91 geraadpleegde landen bezig zijn met het verbeteren van de biodiversiteit, bijvoorbeeld in de vorm van agroforestry en biologische landbouw. Veel van deze initiatieven en herstelkaders zijn vaak ontoereikend en onvoldoende ingericht, melden de wetenschappers. Meer kennis van biodiversiteit, een betere samenwerking tussen overheid en landgebruikers en betere afzetmogelijkheden van biodiversiteit-vriendelijke producten zijn volgens de onderzoekers nodig om de biodiversiteitsdaling om te buigen. Als succesvol voorbeeld noemen zij Frankrijk: ruim 300.000 hectare landbouwgrond is agro-ecologisch verantwoord ingericht.