Extern onderzoek naar NVWA-optreden in Noorden

Een onafhankelijke partij gaat in opdracht van secretaris-generaal Jan-Kees Goet van het landbouwministerie onderzoek doen naar de NVWA.

Het onderzoek richt zich op de manier waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gereageerd op en heeft opgetreden bij noordelijke slachthuizen. Inspecteur-generaal Rob van Lint heeft om een extern onderzoek gevraagd.

Redenen voor het onderzoek

Noch het ministerie van LNV, noch de NVWA wil nadere toelichting geven op de redenen voor het onderzoek. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Carola Schouten dat het past bij een “zelfkritische toezichthouder om interne audits uit te voeren waarbij verbetersuggesties van medewerkers worden meegenomen.”

Het externe onderzoek moet de NVWA en het ministerie zekerheid geven over de vraag of de dienst “de goede stappen heeft ondernomen en onderneemt (...) bij de gang van zaken rond (signalen over) de noordelijke slachthuizen (...).”

Verschillende situaties

Bij de noordelijke slachthuizen hebben zich het afgelopen jaar verschillende situaties voorgedaan, waarbij met een beschuldigende vinger naar de NVWA werd gewezen. Bij slachterij Vion in Leeuwarden was in mei sprake van willekeur bij de keuring, vond het bedrijf. De NVWA en de slachterij zijn daarover in gesprek geweest, waarbij de NVWA heeft verzekerd dat het keuringsregime in Friesland niet anders is dan in de rest van het land.

Slachthuis Griendtsveen

Over slachthuis Griendtsveen in Hoogeveen zijn vorig jaar vragen gesteld door de Tweede Kamerlid Esther Ouwehand. Op 9 oktober is het bedrijf bezocht door NVWA en Openbaar ministerie. Het OM heeft daarna gemeld dat het onderzoek doet “vanwege fraude en het slachten van te zieke dieren.” De betrokken slachterij stelt dat elke slachting wordt verricht onder toeziend oog van de NVWA en dat er geen sprake is van slachten van (te) zieke dieren.

Op de dag dat de NVWA een inval deed bij de slachterij werden 46 runderen geslacht. Van 3 runderen werd de long afgekeurd voor menselijke consumptie en van 4 runderen de lever, blijkt uit gegevens waar Boerderij over beschikt.