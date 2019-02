Een na laatste openstelling huidige SDE-regeling gepubliceerd

De een na laatste openstelling van de huidige vorm van Subsidie Duurzame Energie (SDE+) is gepubliceerd.

De voorwaarden zijn hetzelfde, de openstelling is vanaf 12 maart in 3 fases, waarvan bij elke fase het subsidiebedrag per geproduceerde kw/h oploopt van 9 tot 13 cent. Het totale budget hiervoor is € 5 miljard.

Uitbreiden vergistingsinstallatie

Een van de aanpassingen in de huidige regeling voor de SDE+ is dat de aanvrager van subsidie voor het uitbreiden van een vergistingsinstallatie, niet meer verplicht is om de productie per subsidieverlening te meten. Hiervoor moet de aanvrager wel een ontheffing aanvragen, dit kan via RVO.nl.

Zonne-energie

Op het gebied van zonne-energie is het tegenwoordig ook mogelijk om installaties op water of op land te zetten, die met de zon meedraaien, zogenaamde zonvolgsystemen. Hierbij is het lastiger om de jaarlijkse energie-opbrengst te berekenen. Hiervoor is nu een andere subsidiecategorie toegevoegd.

De SDE+ regeling wordt vanaf 2020 uitgebreid en zal vanaf dan SDE++ gaan heten. In het najaar van 2019 is de laatste openstelling van de huidige regeling.