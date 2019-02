EU-schandaal Poolse slachthuizen breidt zich uit

In Nederland is het foute vlees niet op de markt gekomen.

De Europese Commissie heeft Polen opgeroepen om de verkoop van het vlees van zieke koeien tegen te gaan. Het vlees zou in Frankrijk, Spanje, Portugal, de Scandinavische en Oost-Europese landen zijn beland. Het vlees is in deze landen zo snel mogelijk uit de handel gehaald.

Undercover

In de documentaire van de Poolse nieuwszender TVN24 is te zien dat een journalist undercover gaat en zich voordoet als medewerker van het slachthuis. In december filmt hij 3 weken lang de illegale praktijken. De docu is uitgezonden op 26 januari. Sommige van de geslachte zieke dieren worden aan touwen het slachthuis ingetrokken, omdat zij niet meer op hun poten kunnen staan.

De documentaire zorgde voor veel ophef omdat er veel dierenleed in te zien is. De hoogste Poolse veterinair spreekt volgens Poolse media van ‘opzettelijke en extreme wreedheid’.

Voedselveiligheid

Maar de impact is groter dan dat. Omdat vlees van zieke dieren is verkocht, is ook de voedselveiligheid in het geding. De slacht van de zieke koeien vindt voornamelijk in de nacht plaats, omdat er dan geen dierenarts aanwezig is om het vlees te keuren. Dit gebeurt de volgende ochtend als tumoren en abcessen van het vlees zijn gesneden.

De Poolse minister van Landbouw heeft een controle bevolen in alle slachthuizen in het land. In het land zijn naar verluidt 300 handelaren die op deze manier zieke koeien op de markt brengen. Boeren zouden hier gebruik van maken om makkelijk van hun zieke dieren af te komen.

Exporteur

Polen is een grote producent van rundvlees met vorig jaar een productie van 560.000 ton. Het overgrote deel hiervan gaat naar andere EU-landen.