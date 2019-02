EU-parlement wil snellere vermindering gebruik chemie in landbouw

Het Europees parlement wil dat er concrete jaarlijkse doelen komen voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Tegelijk vindt het parlement dat er alternatieven moeten komen voor de chemische middelen.

Het Europees parlement vindt dat de Europese Commissie te weinig werk maakt van de richtlijn uit 2009, die gericht is op een verduurzaming van het gewasbeschermingsmiddelengebruik.

Europese wetgeving

VVD-parlementariër Jan Huitema zegt in een reactie dat de Europese wetgeving het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de weg staat. “Voorkomen is beter dan genezen en ook boeren willen het liefst minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Helaas staat Europese wetgeving dit te vaak in de weg. Nieuwe veredelingstechnieken om resistentere gewassen te ontwikkelen zijn bijvoorbeeld niet toegelaten.”