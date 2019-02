Anti-Varkens in Nood verbreed blik

De actiegroep Anti-Varkens in Nood verandert haar naam in ‘Agrarisch verweer inspecteert nieuws’ en wil nu voor de gehele sector opkomen.

De actiegroep Anti-Varkens in Nood, opgericht om een tegengeluid te bieden aan de dierenactivisten van Varkens in Nood, verbreed haar blik. De organisatie gaat verder onder de naam ‘Agrarisch verweer inspecteert nieuws’, waarmee de afkorting A-ViN dus blijft bestaan.

“Helaas zijn wij nodig, omdat er heel veel pagina’s en organisaties zijn die bewust alleen het allerslechtste tonen van onze Nederlandse veehouders,” onderbouwt de organisatie haar bestaan.

Petitie

A-ViN startte vorige week, naar aanleiding van de aanhoudende acties van dierenactivisten, een petitie om boeren beter te beschermen. Deze is inmiddels bijna 7.000 keer ondertekend. De petitie wil de groep aanbieden aan Tweede Kamerleden. Ook worden persoonlijke verhalen van boeren over hun ervaring met dierenactivisten verzameld. Mede-oprichter Chantal Michielsen-Kaijen merkt dat varkenshouders, konijnenhouders, kippenhouders en nertsenhouders regelmatig doelwit zijn van dierenactivisme. De petitie is ook vaak anoniem ondertekend, volgens Michielsen-Kaijen een teken van de levende angst onder veehouders.