Aardappels duurder voor consument door droogte

Voor consumenten zijn aardappels 20% duurder in december 2018 dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit de consumentenprijzenindex van Wageningen University & Research. De prijsstijging dankzij lagere productie door de droogte van zomer 2018 wordt zo dus gedeeltelijk doorvertaald naar de consument. Af boerderij stegen de prijzen al sinds augustus 2018, maar is in december 2018 redelijk stabiel.

Tarweprijs ook hoger

Het hoge prijsniveau zal nog wel even aanhouden, is de verwachting van de analisten. Ook een hogere tarweprijs is in december 2018 voor een klein deel doorberekend aan de consument. Af boerderij steeg de prijs 28%, een brood kost de consument 3% meer, vergeleken met eind 2017. Brood- en broodproducten zijn relatief weinig gevoelig voor stijgende prijzen op de markt, omdat veel van deze grondstoffen worden afgedekt door contracten.

Vleesprijzen gedaald

Andere opvallende cijfers komen uit de vleessectoren. De prijs voor varkens-, pluimvee- en rundvlees is op veel punten gedaald. Af boerderij, dus de prijs die boeren voor hun producten krijgen, daalden in alle 3 deze productgroepen. Voor vleeskuikens kreeg de pluimveehouder fors minder, meer dan in de reguliere seizoenspatroon. Voor de consument ligt dit anders: voor pluimveevlees is de stijging 1%, net als varkensvlees en rundvlees, deze stijging is typisch voor de tijd van het jaar waarvan de prijzen gedocumenteerd zijn: de feestmaand december.

Prijzen zuivelindustrie stabiel

In de zuivelindustrie is het prijsniveau in de gehele keten, zowel voor boeren, zuivelproducenten als consumenten, redelijk stabiel. Het gemiddelde prijsniveau in 2018 was wel iets lager, ook de melkprijs voor boeren was in dit jaar lager. De vraag naar zuivel is relatief beperkt gebleven afgelopen jaar, de verminderde productie die in Europa te zien was door de droogte, heeft de prijs redelijk gelijk weten te houden.