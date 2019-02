Aanmeldingen Keurmest nog beperkt

Het aantal ondernemers dat zich heeft aangemeld bij Keurmest is nog zeer beperkt.

Dat blijkt bij het Nationaal Mestcongres van Boerderij. Tot nu toe hebben zo’n 200 ondernemers zich aangemeld bij het sectorinitiatief in de strijd tegen mestfraude. Keurmest is een vrijwillig meldpunt waarin ondernemers kunnen aangeven dat ze volgens de regels werken en dat ze alleen zaken willen doen met leveranciers en afnemers die ook volgens de mestregels werken. Keurmest is de voorloper van definitieve certificering van de mestafzet.

Geen handhaving Keurmest

Bedrijven die zich hebben aangemeld, zijn vooral werkzaam in de mestdistributie. Een aanwezig mestverwerkingsbedrijf ondertekent Keurmest bewust niet. “Als ik hiervoor teken en mijn afnemers wel zeggen dat ze volgens de regels werken, maar het vervolgens niet doen, ben ik de sigaar”, zegt hij. Handhaving van Keurmest is er echter niet, al zullen bedrijven wel van de lijst worden gehaald als ze zich niet aan de regels houden.

Buitenwereld ziet het anders

“Het is vooral bedoeld voor de bewustwording”, benadrukt Claude van Dongen van LTO Nederland. Ruud Huirne, voorzitter van de stichting Mestafzetcontrole, roept ondernemers op om zich toch aan te melden. Boeren ervaren het als iets melden dat ze toch al doen, waardoor ze de nut er niet van inzien. Maar de buitenwereld ziet het volgens Huirne anders en denkt: ‘Als ze zich niet registreren, zal er dus wel geknoeid worden’.

Certificering mestketen

Het meldpunt is een voorloper van de certificering van de mestketen, die naar verwachting in de loop van het jaar wordt opgezet. Hiervoor blijken veel mensen huiverig, omdat ze vrezen dat het kostprijsverhogend werkt. Ook is er kritiek dat het lang duurt voordat de certificering rond is. “We certificeren niet om het certificeren. Dat doen we al genoeg. Het moet echt bijdragen aan een betere mestketen”, zegt Johan Mostert, voorzitter van de sectie meststoffen van Cumela Nederland.

Herbezinning mestbeleid

Bij het mestcongres roept Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van het ministerie van landbouw, iedereen op om mee te praten over de herbezinning van het mestbeleid. “De pudding is nog niet gestort, dus nu kan het nog”, roept ze op. Het ministerie kijkt naar mogelijkheden om het mestbeleid robuuster en beter te maken op alle fronten.