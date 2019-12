Wojciechowski: prioriteit bij behoud landbouwgeld

De nieuwe Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski vindt behoud van het landbouwbudget zijn belangrijkste taak.

Bij zijn eerste optreden als landbouwcommissaris zei de Pool dat de verdediging van de begroting van € 365 miljard van het grootste belang is. Wojciechowski opende dinsdag de jaarlijkse Agricultural Outlook Conference in Brussel.

Niet morrelen aan landbouwbudget

In het verleden is het volgens Wojciechowski te vaak voorgekomen dat de regeringsleiders en ministers van financiën tijdens de onderhandelingen toch aan de omvang van het landbouwbudget morrelden. Dat moet deze keer worden voorkomen, aldus de landbouwcommissaris. “Ik verzet me tegen minder geld voor de landbouw, ik ben natuurlijk niet tegen verhoging van het budget”, aldus Wojciechowski in gesprek met journalisten.

Landbouwbudget 5% kleiner

De Europese lidstaten praten deze week over de omvang van de Europese begroting. De huidige voorstellen zijn een vermindering van het landbouwbudget ten opzichte van de vorige zevenjarige periode van de Europese begroting met ongeveer 5%.

Wojciechowski zegt dat de landbouw een bijdrage moet leveren aan de Green Deal, waarbij het de bedoeling is dat de duurzaamheid van de landbouw en andere economische sectoren toeneemt.

“Als de landbouw een belangrijke bijdrage moet leveren aan de Green Deal, betekent dat ook dat de ondersteuning voor de landbouw omhoog moet”, aldus de landbouwcommissaris.

Biologische landbouw extra ondersteunen

Wojciechowski wil de biologische landbouw extra ondersteunen, ook met het doel de milieudruk vanuit de landbouw met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te verminderen. Hij wil dat het areaal biologische landbouw in de Europese Unie toeneemt. “Ik wil volgend jaar een offensief beginnen om de biologische landbouw te stimuleren”, aldus de Pool.

De consument moet optimale toegang hebben tot ‘gezonde biologische producten’, stelt Wojciechowski.

Meer lokaal veevoer

Hij wil ook de lokale consumptie stimuleren. In zijn openingsspeech schetste Wojciechowski dat heel veel veevoer vanuit onder andere de VS naar Europa wordt vervoerd, en ook binnen de EU wordt er nog veel met grondstoffen gesleept. “We moeten proberen met onze eigen producten ons vee te voeren.”