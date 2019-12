Week voor kerst nieuwe boerenprotestactie

Farmers Defence Force roept boeren op om zich voor te bereiden op een nieuwe actie.

De week voor kerst staat een nieuw protest met trekkers en ander groot materieel gepland. De bedoeling is dat groepen van minimaal veertig voertuigen zich verzamelen. Wanneer de actiedag is, is nog niet bekend, net als het doel van de actie.

Voedselvoorziening beperken

Actievoerders zinspelen op het beperken van de voedselvoorziening. Eerder hintte Farmers Defence Force-voorzitter Mark van den Oever hier ook al op, tijdens zijn speech op het Malieveld op 1 oktober. Woensdag 4 december stuurde de voorzitter ook een brief waar hij verwees naar de Hongerwinter. “Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument”, schrijft Van den Oever.

Geen datum voor actie bevestigd

Over de actie wordt maandag 9 december gesproken door de organisatie, dan pas willen en kunnen betrokkenen meer informatie geven. Regionale media, waaronder Leeuwarder Courant, melden dat supermarkten en distributiecentra doelwit van de actie zullen zijn. Farmers Defence Force bevestigt dit echter niet. Van den Oever zegt meer te vertellen ‘als de tijd rijp is’.