Verrassingsactie boeren bij Binnenhof

Protesterende boeren hebben dinsdagavond bij verrassing een van de toegangen tot het Binnenhof geblokkeerd.

Na de behandeling van de Spoedwet aanpak stikstof in de Eerste Kamer verschenen onverwacht protesterende boeren met trekkers bij de poort naar het Binnenhof. De boeren willen met hun protest laten blijken het oneens te zijn met de stikstofmaatregelen.

Binnenhof afgesloten voor zware voertuigen

De toegang tot het Binnenhof is afgesloten, zodat zware voertuigen het plein waaraan de Eerste Kamer gevestigd niet op kunnen. Politie en marechaussee is in groten getale aanwezig.

Rond 21 uur kwam een tweede groep boeren met trekkers aan bij het Binnenhof. Eerste Kamerleden kregen het advies het Binnenhof via een alternatieve route te verlaten.

Gemoedelijk

De sfeer was gemoedelijk. Boeren deelden hun koffie met agenten. Boeren zorgen ervoor dat de trekkers het tramverkeer niet blokkeerden. De actie is volgens een van de deelnemende boeren spontaan opgekomen in de loop van dinsdag.

Trekkers staan voor het Binnenhof in Den Haag. - Foto's: ANP

Politie en marechaussee zijn massaal aanwezig bij het Binnenhof.

De actie verliep gemoedelijk.

Reacties politici op actie

Thierry Baudet van Forum voor Democratie en PVV-leider Geert Wilders reageren enthousiast op de acties van boeren. Op Twitter steunen ze de boeren:

Boeren nu ook op het #binnenhof! Fantastisch! #FVD STEUNT de boeren. 100%. Weg met dit absurde en zinloze en volstrekt onnodige #stikstof beleid! Weg met de klimaathysterie van #Rutte! Weg met dit kabinet! #boerenprotesten https://t.co/dqWXCyPmOn pic.twitter.com/reEGWgo9X6 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 17, 2019

Publieksvriendelijke actie

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop zei eerder dinsdagmiddag dat hij het niet verstandig vindt om actie te voeren waarmee boeren hun sympathie bij de burger kunnen verliezen. Hij ziet meer in publieksvriendelijke acties zoals van Agractie vorige week in Amsterdam.

Landbouwwoordvoerders van CDA en VVD hebben nog niet gereageerd op de acties.