Verlichting is onderschatte oorzaak insectensterfte

Kunstlicht is een belangrijke oorzaak van insectensterfte.

Dat concluderen onderzoekers van de Tufts University, McDaniel College en de Colorado State University uit de VS, de Laval University uit Canada, de University of Melbourne uit Australië en de University of Waikato uit Nieuw-Zeeland na bestudering van 150 wetenschappelijke onderzoeken over insectensterfte. De onderzoekers publiceerden hun review-onderzoek in Science Direct.

De mondiale insectenpopulatie krimpt en dat kan desastreuze gevolgen hebben voor de voedselvoorziening. Reden voor diverse wetenschappers de oorzaken ervan te achterhalen. Oorzaken zouden zijn krimpende leefgebieden, pesticiden, invasieve agressievere insectensoorten en klimaatverandering. Nog een zeer belangrijke oorzaak van insectensterfte, en vaak door andere onderzoekers in eerder onderzoek over het hoofd gezien, is kunstlicht, stellen de onderzoekers.

Verstoord bioritme

Een kwart van het aardoppervlak wordt inmiddels door de industrialisatie en omdat energie vrijwel overal voorhanden is en verhoudingsgewijs bijna niks meer kost, in meer of mindere mate verlicht met kunstlicht, stelt Brett Seymoure, gedragsecologist aan de Washington University in de Britse krant The Guardian. Insecten worden ’s nachts door kunstlicht aangetrokken en vormen dan gemakkelijker een prooi. Ook wordt het natuurlijk bioritme van de insecten verstoord, zowel van de insecten die ’s nachts actief zijn als van de insecten die overdag actief zijn en ’s nachts eigenlijk rusten.

Simpele oplossingen

De oplossingen zijn eigenlijk vrij simpel, aldus de onderzoekers. Bijvoorbeeld niet onnodig licht laten branden, zoals ’s nachts langs vrijwel lege snelwegen. Of gebruik van ledlampen. Groen licht werkt bijvoorbeeld minder verstorend dan blauw licht, dat op daglicht lijkt.