Van den Oever ziet kort geding met vertrouwen tegemoet

Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defence Force, ziet het kort geding tegen het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) met vertrouwen tegemoet. “We staan in ons volste recht om te demonstreren”, denkt hij.

De dagvaarding heeft Farmers Defence Force nog niet ontvangen. Van den Oever verwacht aankomende dinsdag naar de rechtbank te moeten. “Morgen moet ik inspreken in Den Bosch bij de provincie en maandag hebben we overleg met het Landbouw Collectief en de minister”, legt hij uit. Farmers Defence Force heeft voor de zaak advocaat Eric van der Goot van advocatenkantoor Rotshuizen Geense in Leeuwarden in de arm genomen.

Bezoek aan CBL