Trekker in actie op nummer 1 in AgriTop 50

De AgriTop50 heeft dit jaar een uitzonderlijke lijstaanvoerder. De actievoerende trekker, symbool van het boerenprotest, is de meest invloedrijke figuur in de agrosector in 2019. Het is een erkenning van de enorme impact van de boerendemonstraties.

Bert Jansen van Avebe op nummer 2

Als aanvoerder van de rest van de lijst staat Bert Jansen, bestuursvoorzitter van het jubilerende Avebe, op nummer 2. In een interview benadrukt hij het belang van innovatie als verdienmodel voor de Nederlandse landbouw. Cosun-topman Dirk de Lugt staat op nummer 3.

Jan Cees Vogelaar winnaar in publiekspeiling

De inbreng van de publiekspeiling is een belangrijke factor binnen de AgriTop 50, want enkele personen weten hun positie op deze lijst hierdoor behoorlijk te verhogen. In de publiekspeiling is Jan Cees Vogelaar (Staf, Mesdag Zuivelfonds) als winnaar uit de bus gekomen. Jan Anker (A-ware) en Linda Janssen (POV) oogsten via het publiek eveneens veel waardering en dus punten.

De AgriTop50 wordt jaarlijks samengesteld door de redactie van Boerderij.