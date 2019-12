Stikstofproblemen besproken tijdens Catshuis-ontbijt

Er is een overeenkomst in de maak tussen kabinet en Landbouw Collectief. Dat zei voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief maandagochtend na afloop van het ontbijt van het collectief met premier Rutte en minister Schouten op het Catshuis in Den Haag.

Het ontbijtoverleg duurde langer dan verwacht. Het begon om 8 uur, iets na half elf kwamen Aalt Dijkhuizen, Trienke Elshof (LTO) en Jeroen van Maanen (FDF) naar buiten.

Aan tafel (vlnr) Trienke Elshof (LTO), Aalt Dijkhuizen (onafhankelijk voorzitter Landbouw Collectief), Jeroen van Maanen (Farmers Defence Force), Hugo van Kasteel (ministerie van LNV), Marjolijn Sonnema (ministerie van LNV), Carola Schouten (minister van LNV) en Mark Rutte (minister-president). - Foto: Dennis Wisse

Dijkhuizen spreekt van een ‘uitvoerig en constructief gesprek’. “Er is een overereenkomst in de maak waarbij de voorstellen van het Landbouw Collectief als uitgangspunt zijn genomen. Het plan van het Landbouw Collectief is punt voor punt doorgenomen.”

Naast plan Landbouw Collectier ook spoedwet besproken

Wel werd duidelijk dat het kabinet niet op alle punten mee gaat in het plan van het collectief. Welke punten wel en welke niet, werd niet duidelijk.

Elshof voegt toe dat ook de spoedwet is besproken met daarin de pijnpunten rondom het voerspoor. De spoedwet wordt deze week behandeld in de Eerste Kamer.

De uitspraken van FDF-voorman Mark van den Oever over de Tweede Wereldoorlog in de Brabantse Staten, afgelopen vrijdag, is ‘indringend aan de orde geweest’. Wat er precies over gezegd is, houdt Rutte in de beslotenheid van het overleg, zegt hij desgevraagd. Minister Schouten daarover: “Elke vergelijking met de holocaust gaat altijd mank.”