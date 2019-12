Spoedwet stikstof toch snel in Eerste Kamer

De Eerste Kamer gaat de spoedwet met stikstofmaatregelen zeer waarschijnlijk toch voor kerst behandelen.

Dat is de uitkomst van een overleg van de landbouwcommissie in de Eerste Kamer. De senatoren twijfelden of ze de wet met grote spoed wilden behandelen, vanwege de complexiteit en de juridische houdbaarheid van de wet.

Ergernis coalitiepartijen

Vooral oppositiepartijen hebben moeite met de snelle behandeling van de wet, tot ergernis van de coalitiepartijen. Het kabinet wil de spoedwet stikstof zo snel mogelijk door de Eerste Kamer leiden, om alles zo snel mogelijk in werking te kunnen zetten.

De Eerste Kamer is nu bereid om het wetsvoorstel volgende week, tijdens de laatste vergaderdagen van het jaar, toch te behandelen. Voorwaarde is wel dat landbouwminister Carola Schouten de schriftelijke vragen van de Eerste Kamerleden ‘naar tevredenheid’ beantwoordt. Pas dan wordt besloten of de Eerste Kamer ook zal stemmen over het wetsvoorstel. Dit besluit wordt maandagmorgen genomen.

Stemmingen worden spannend

De stemmingen in de Eerste Kamer over de spoedwet worden spannend. In de Tweede Kamer stemden naast de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU alleen SGP en ex-VVD‘er Van Haga voor het wetsvoorstel. In de Eerste Kamer is er steun nodig van een andere partij om tot een meerderheid te komen.

Wensenlijstje PvdA

Fractievoorzitter Lodewijk Asscher (PvdA) bracht hiervoor alvast zijn wensenlijstje naar buiten. Hij wil betaalbare woningen bouwen, veel meer investeren in de natuur dan het kabinet tot nu toe wil doen. Dat is volgens Asscher goed voor de natuur én om de rechter te overtuigen. Ook wil de PvdA dat het alternatief voor de auto aantrekkelijker wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het openbaar vervoer niet duurder te maken.

Stikstofmaatregelen provincies

Deze week worden de stikstofmaatregelen van de provincies openbaar gemaakt. De verdere nationale maatregelen voor bijvoorbeeld externe saldering en opkoop van bedrijven, worden in het nieuwe jaar verwacht.